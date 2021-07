Raffaella Carrà e Roberto Benigni, VIDEO dello sketch sugli organi sessuali che fece scandalo

Uno sketch diventato storico negli anni quello tra Raffaella Carrà e Roberto Benigni che andò in onda nel 1991 durante una puntata di “Fantastico”. Il siparietto rappresentò uno dei momenti più esilaranti e divertenti della storia televisiva italiana. Ma allo stesso tempo creò scandalo per via dei contenuti non proprio adatti ai minori con Roberto Benigni che cominciò a parlare degli organi sessuali.

Lo sketch tra Raffaella Carrà e Roberto Benigni

Nel 1991 Raffaella Carrà era la conduttrice di Fantastico. In occasione della puntata mandata in onda il 19 ottobre 1991, la showgirl aveva ospitato sul palco Roberto Benigni che diede origine a un lungo monologo incentrato sugli organi sessuali maschili e femminili durato circa otto minuti. Poi provò anche ad avvicinarsi a Raffaella Carrà che nel tentativo di sfuggirgli tra le risate generali, scivolò a terra.

La morte di Raffaella Carrà

E’ passato un giorno dalla morte di Raffaella Carrà e la notizia è stata talmente improvvisa che non ci si riesce a dare pace: una malattia se l’è portata via. Una malattia che la cantante, presentatrice e showgirl (una delle prime al mondo) ha preferito tenere nascosta, non dire niente a nessuno se non a pochi parenti che le sono stati vicino.

Raffaella Carrà aveva 78 anni, regina della tv italiana, un’icona per generazioni di ragazze e ragazzi ora maturi. Ma la vera forza di Raffaella Carrà è stata quella di non coinvolgere una sola generazione, ma praticamente tutte. Il suo nome, e sue canzoni, ancora oggi sono nelle discoteche e vengono cantate o ballate da ragazzi che in quegli anni ancora non erano nati.