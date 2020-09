Ragazza bacia appassionatamente il padre in bocca per vincere 600 euro VIDEO

Ragazza bacia in bocca il padre per 1000 dollari australiani (600 euro). È quello che ha fatto una donna in diretta in Australia durante il “Kyle and Jackie O Show”.

La ragazza bacia in bocca il padre durante il programma parte una sfida chiamata “Boyfriend or Daddy” (Fidanzato o padre?). Durante il segmento una donna entra in studio con un uomo e i conduttori devono indovinare se è il suo ragazzo oppure se si tratta invece di suo padre. Se la “coppia” riesce a ingannare i padroni di casa, allora si porta a casa 1000 dollari australiani.

Di solito è abbastanza facile dire se i due sono amanti oppure padre e figlia, ma la ragazza è stata molto brava ad ingannare tutti dando un bacio molto appassionato e credibile in bocca al proprio padre.

“Non significa nulla, mio padre di tanto in tanto mi bacia sulle labbra”, ha detto la ragazza, lasciando di stucco i conduttori, che a un certo punto hanno anche indagato sulle abitudini sessuali dei due. Loro non hanno battuto ciglio e hanno mostrato una grande intesa. Tutti erano increduli quando hanno rivelato la verità.

Si è trattato quindi di un bacio appassionato che in effetti nessuno si sarebbe mai aspettato. La trasmissione in Australia è molto seguita e la ragazza non si è lasciata intimorire pur di vincere la sfida e portarsi a casa la somma di 600 euro. I due oltretutto sembravano così spontanei mentre si baciavano. Un particolare non da poco che ha convinto i giudici che in realtà i due fossero fidanzati. Poi la rivelazione che ha spiazzato tutti. (Fonte YouTube).