ROMA – La ragazza ha paura di tuffarsi, gli amici la spingono giù dal ponte: ricoverata in gravi condizioni. È successo alla cascate di Moulton, sul fiume Lewis, nello stato di Washington. Le immagini mostrano chiaramente che la ragazza, appena sedicenne, è titubante temendo di farsi male. Una mano la spinge e lei precipita in maniera scomposta. Dalla caduta in acqua ha riportato gravi danni ed è stata ricoverata in ospedale. La madre ha denunciato il fatto, la polizia ha già individuato il responsabile, un amico della ragazza.