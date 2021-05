L’attore e vlogger indiano Rahul Vohra è morto all’età di 35 anni a causa del Covid-19. La moglie Jyoti Tiwari ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui l’attore, a poche ore dalla morte, critica la situazione nell’ospedale –

“Cerchi di chiamare gli infermieri, ma non vengono – dice l’attore – Arrivano dopo un’ora o più, e in qualche modo devi farcela in loro assenza”.

Rahul Vohra, l’attore indiando muore di Covid a 35 anni. Il video poche ore prima di morire: “Gli infermieri non vengono”. Ecco le sue parole

“Questa – spiega Rahul Vohra indicando la maschera dell’ossigeno da cui respirava prima di staccarsi qualche secondo per parlare davanti all’obiettivo dello smartphone – è estremamente preziosa in questo momento. Senza di essa, i pazienti diventano frastornati e soffrono. Provi a chiamare qualcuno, ma non viene nessuno. Arrivano dopo un’ora o anche di più e tu devi gestire la loro assenza in qualche modo”.

Rahul Vohra, l’attore indiando muore di Covid a 35 anni. Il video poche ore prima di morire: “Gli infermieri non vengono”. La denuncia della moglie

Il video di Vohra risale a sabato scorso, ed è stato pubblicato sui social dalla moglie Jyoti Tiwari, con tanto di tag al primo ministro indiano Narendra Modi. “Il mio Rahul ci ha lasciato, lo sanno tutti – ha spiegato la moglie, devastata dal lutto -, ma nessuno sa come… Spero che mio marito ottenga giustizia”.