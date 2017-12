NEW YORK – Un senatore repubblicano, Ralph Shortey, è stato arrestato con l’accusa di prostituzione minorile. E il video dell’arresto sta facendo il giro del mondo. Nel filmato si vede il senatore colto in flagrante dagli agenti di polizia nella stanza di un motel dove si stava intrattenendo con un ragazzino-escort di 17 anni.

“Hai un giovane nella tua stanza di motel… esci prima che mi preoccupi. Mostrami le tue mani”, gli intima un poliziotto durante il blitz filmato dalle videocamere. “Non riesce a diplomarsi e io sto cercando di aiutarlo a rimettersi in pista”, è stata la sua giustificazione a proposito dei rapporti con il giovane. Ma sul cellulare del senatore Shortey sono stati trovati messaggi imbarazzanti. Come questo: “Sto venendo a fotterti come un bravo ragazzino se continui a chiamarmi papà”.

Al momento dell’arresto, il senatore aveva una maglietta con un versetto della Bibbia: “Le mogli devono obbedire al marito (Efesini 5:22). Con battuta di, presunto, spirito “Fammi un panino”. Shortey ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con svariati minori e ora rischia una condanna ad almeno 10 anni di carcere.

Questo il video: