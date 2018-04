LONDRA – Una banda di predoni ha saccheggiato una villa di 1,4 milioni di sterline.

Il proprietario di casa, un noto dirigente medico, stava guidando verso casa quando ha ricevuto una telefonata in preda al panico da parte di sua padre dopo che la banda, armata di mazza e piede di porco, ha fatto irruzione nella loro casa a Chislehurst, a sud-est di Londra . La banda armata anche con un lungo cacciavite ha cominciato a sbattere le armi contro i telai delle porte e contro i mobili con lo scopo di intimidire la famiglia tenuta in ostaggio nel soggiorno.

In casa in quel momento c’era il padre del medico, la figlia di 14 anni e il figlio di 12. Durante la rapina, gli ostaggi vengono avvertiti che in caso di reazione sarebbero stati feriti. Il figlio resta tutto il tempo al piano di sopra e non si fa vedere. Sua nonna e sua sorella vengono invece intimidite con un liquido fortunatamente non corrosivo.

Le riprese della telecamera mostrano il raid compiuto dalla banda formata da quattro persone che comincia a frugare nelle camere da letto a caccia di denaro, gioielli e borse firmate. In tutto restano nella casa per soli otto minuti. Della rapina avvenuta il 9 febbraio alle 19 ne parla il Daily Mail. Il consulente dell’ospedale, che non desidera essere nominato, ha dichiarato: “I ladri sapevano che non ero in casa. Credo che abbiano spiato mio figlio che giocava al computer nella sua stanza”.

I quattro indossano cappelli da baseball, scarpe da ginnastica Converse All Star, sciarpe e guanti scuri. Sono ricercati anche per altre rapine compiute nella parte sudorientale di Londra, ha confermato Scotland Yard.