SAO PAOLO – Un rapinatore tira fuori la pistola contro una mamma che sta insieme ai loro figli sul ciglio della strada, al termine di un party per festeggiare la festa della mamma. Accanto c’è una donna che di professione fa la poliziotta: la donna reagisce alla rapina e spara a Elivelton Neves Moreira, il rapinatore 21enne.

L'incredibile scena è avvenuta in Brasile ed è stata immortalata da alcune telecamere di sorveglianza: il rapinatore ha tirato fuori una pistola ma Katia Sastre, 42 anni, non ha perso il sangue freddo: quando ha visto che l'uomo impugnava l'arma nonostante davanti a dei bambini, anche lei ha tirato fuori la sua, sparandogli e mettendolo fuori combattimento in pochissimi istanti.

La donna gli ha sparato tre colpi nello stomaco e le immagini hanno fatto il giro del mondo. Una volta a terra, la donna ha preso poi a calci la sua pistola con lo scopo di difendere la famiglia aggredita.

La poliziotta ha chiamato subito un ‘ambulanza: il rapinatore è stato portato in ospedale ed è morto poco dopo per le ferite riportate. Marcio Franca, ilo governatore dello Stato di San Paolo, ha ringraziato la donna per il suo coraggio.