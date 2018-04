LEAVITT – Uno tsunami di nuvole attraversa la città di Leavitt nello Stato canadese dell’Alberta investendo tutto.

L’immenso agglomerato di nuvole rotola sulla terra come se fosse un’onda gigantesca. La misteriosa formazione meteorologica inghiotte l’intero orizzonte portando alcuni centimetri di neve nelle ore seguenti.

In Canada, anche la primavera è molto fredda a quanto pare. Shayna Olsen, una ragazza che va in un college della zona, ha registrato l’evento straordinario avvenuto lo scorso 30 marzo: “Sembrava una scena di Day After Tomorrow (film del filone catastrofico del 2004 diretto dal regista Roland Emmeric ndr). Era un enorme muro di nuvole che ha inghiottito tutto. Le nuvole rotolavano velocemente ed hanno lasciato completamente coperto il cielo, poi ha iniziato a nevicare” ha detto la giovane.

Il fenomeno, piuttosto raro, si verifica spesso anche in Australia. Le cause sono legate all’aria calda e umida che si solleva da terra depressurizzandosi. In caso di bassa pressione, queste nuvole restano vicine al suolo creando l’effetto che assomiglia ad uno tsunami.

Shayna ha raccontato di ritenersi fortunata di aver assistito ad un evento così incredibile. Seguire il video pubblicato dall’agenzia Caters e ripreso dal Daily Mail.