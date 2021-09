Raspadori cosa studia: “Sto preparando l’esame di anatomia” VIDEO, è iscritto a Scienze Motorie

Giacomo Raspadori segna e studia, ma cosa studia? L’attaccante del Sassuolo e della Nazionale ha detto, dopo la partita con la Lituania, che sta preparando l’esame di anatomia. Già, Raspadori studia Scienze Motorie. Non è una novità, lo aveva già detto. Ma fa sempre un certo effetto leggere di un giocatore di Serie A che porta avanti lo studio di pari passo con la sua carriera.

Raspadori sta preparando l’esame di anatomia

Ecco cosa ha detto Raspadori durante l’intervista post partita di Italia-Lituania (in cui ha segnato il primo gol in nazionale): “Per me è un momento bellissimo, difficile capire quello che è successo, poi nello stadio del Sassuolo e davanti ai miei famigliari. È stato tutto perfetto, e sono contento. Forse potevamo fare più gol, ma abbiamo giocato bene con un gran primo tempo”.

“Sono giovane e devo sfruttare le occasioni che mi vengono date, è la cosa più importante. Lo studio? Sto preparando l’esame di anatomia a fine ottobre. Ho sempre pensato che questo fosse qualcosa che potesse andare di pari passo con la carriera sportiva e continuerò”.

Cosa studia Raspadori: Scienze Motorie

Già durante l’avventura agli Europei, Raspadori aveva spiegato cosa studiasse. “Sono al primo anno di scienze motorie, ho dato cinque esami quest’anno e sono molto contento. Penso sia una cosa molto importante riuscire ad affiancare entrambe le cose. È una cosa che mi hanno trasmesso i miei genitori. Anche se le cose vanno benissimo, la carriera del calciatore ha breve durata e bisogna avere qualcosa di pronto per dopo. Come alleniamo i muscoli, bisogna allenare la mente. Credo che sia una cosa che possa andare benissimo di pari passo e invito tutti i ragazzi giovani che fanno come me di inseguire questo sogno di credere in entrambe le cose”.

Per vedere Raspadori che parla dell’esame, vai al minuto 5.35 circa del video.