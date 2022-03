Ratnik, l’esoscheletro dei soldati russi: potenzia il tiro e la velocità. Lo indosseranno in Ucraina?

La Russia potrebbe utilizzare in Ucraina, “Ratnik” micidiale esoscheletro supertecnologico che ricorda Robocop, tuttavia sembra che la suit da combattimento, realizzata in titanio, abbia un grosso difetto. Secondo quanto riferisce il Sun, l’esoscheletro potenzia la forza fisica dei soldati, dota di una precisione letale quando si usa un’arma e della capacità di correre più velocemente e a lungo su terreni difficili. L’esoscheletro protegge inoltre chi lo utilizza da eventuali proiettili e schegge.

La Russia avrebbe lavorato silenziosamente per anni alla realizzazione delle tute di amianto e, secondo quanto riportato dal Daily Star, potrebbe prepararsi a introdurle nel conflitto in Ucraina. L’esercito russo ha già testato in precedenza i cosiddetti esoscheletri “ad alimentazione attiva”, che conferiscono ai soldati dei poteri simili a quelli di un androide. Dotano di una maggiore forza, precisione mortale anche a distanza, maggiore velocità, carica della batteria per favorire la resistenza e prevenire gli infortuni.

Ratnik e i soldati russi

I soldati sono in grado di trasportare carichi molto più pesanti e persino dare alle mitragliatrici una precisione micidiale su lunghe distanze. Un motore a batteria consente alle truppe di coprire enormi distanze su terreni pianeggianti. Gli esoscheletri non alimentati sono già utilizzati nell’industria autmobilistica poiché riducono lo sforzo muscolare sui lavoratori, il che comporta un minor numero di problemi alla schiena e alle spalle e migliora l’efficienza. Al contempo la tuta in titanio è leggera e le truppe possono correre più velocemente.

Come funziona Ratnik

Oleg Faustov, capo progettista dell’appaltatore della difesa dell’esercito russo TsNiiTochMash, sostiene che le tute renderanno i normali soldati ancora più letali. “Abbiamo già svolto le prove per il prototipo dell’esoscheletro attivo”, ha detto all’agenzia di stampa statale TASS. “Migliora davvero le capacità fisiche di un militare. Il collaudatore, ad esempio, è stato in grado di sparare da una mitragliatrice con una sola mano e colpire con precisione i bersagli. Ci sono unità di genieri equipaggiate con esoscheletri passivi che operano in Siria”.

Gli scienziati russi sperano di perfezionare il design entro il 2025, e affermano di voler renderlo più forte e più veloce. Il problema, non da poco, è che se la batteria di esaurisce, il soldato potrebbe rimanere bloccato e incapace di muoversi fino a quando non viene trovata una sostituzione.