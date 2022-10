“Dear, oh dear”: suscita curiosità, e persino qualche sospetto, l’esclamazione – assimilabile all’italiano “Santo cielo” – con cui re Carlo III ha ricevuto la premier britannica Liz Truss a Buckingham Palace nella tradizionale udienza col primo ministro del mercoledì.

Un’esclamazione comune nel linguaggio tradizionale dei ceti britannici più manierati, che comunque in genere suggerisce stupore o dispiacere.

Re Carlo incontro al premier: “Di nuovo qui? Oh Santo cielo”

Carlo si è lasciato sfuggire un “Santo cielo” di troppo. . .”Maestà, è un piacere rivederla” dice la Truss dopo essere introdotta dal valletto nelle stanze reali. “Di nuovo qui?”, risponde il sovrano riferendosi al colloquio che avevano avuto all’indomani della morte della regina Elisabetta II.

Poi, mentre gira le spalle alla premier, lo si sente sussurrare “Dear oh dear”. La frase è tipica e in Italiano può essere tradotta come “Santo cielo”. Re Carlo si accorge dei microfoni che registrano i suoi sospiri e prova a mandare via i cameraman. Ma è troppo tardi e il video diventa virale.

Cosa voleva dire il sospiro di Carlo?

Secondo i media britannici, Carlo potrebbe aver voluto in qualche modo voluto condividere con la pericolante premier conservatrice una sorta di sospiro di preoccupazione per le turbolenze politiche e finanziarie seguite nel Regno all’annuncio da parte del governo entrante di una controversa “mini manovra” di bilancio contenente tagli di tasse in deficit.

L’espressione del primogenito di Elisabetta II, che ha ereditato il trono l’8 settembre alla scomparsa della madre 96enne, è stata accompagnata da un sorriso pacato e da toni cordiali.