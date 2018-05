ROMA – Amadeus lascia la conduzione di “Reazione a Catena” dopo 4 anni. La conferma alle voci che giravano da diversi mesi arrivano dal diretto interessato attraverso un video Instagram in cui mostra la giacca [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] che ha indossato per tutti questi anni che ora però resterà appesa all’interno dell’armadio.

Il gioco tiene compagnia ai telespettatori prima del Tg durante il periodo estivo. Per Amadeus l’esperienza termina qui: al suo posto arriverà Gabriele Corsi del Trio Medusa.

Mostrando la giacca che è stato il suo costume di scena durante il programma, il conduttore scrive:

“Quest’ anno non sarò il conduttore di Reazione a Catena! Ringrazio tutto il fantastico gruppo di lavoro e il centro di produzione RAI di Napoli per questi 4 anni, per me bellissimi! Soprattutto ringrazio VOI, e tutto il pubblico di Rai Uno, per aver giocato insieme a me. Ora…pronto per una nuova avventura”.