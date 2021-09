Reece James, calciatore del Chelsea e della nazionale inglese, ha pubblicato il video del furto che ha subito nella sua abitazione mentre era in campo in Champions League. Il calciatore ha fatto sapere che i ladri hanno portato via la cassaforte che conteneva le medaglie conquistate con i Blues e con la nazionale inglese.

Ladri rubano cassaforte a casa di Reece James

I ladri sono entrati in casa di Reece James, calciatore del Chelsea, mentre il 21enne era impegnato nell’esordio in Champions. James ha condiviso sul suo profilo di Instagram una serie di filmati delle telecamere a circuito chiuso del furto con scasso, mostrando quattro sospetti (più un quinto che li aspetta in auto) che camminano lungo il vialetto di casa sua, mentre fanno irruzione e come sollevano l’enorme cassaforte per portarla via dalla casa.

Il racconto di Reece James su Instagram

“La sera del 14 settembre un gruppo di ladri codardi è entrato in casa mia. Sono riusciti a sollevare collettivamente una pesante cassaforte contenente alcuni miei oggetti personali nella loro auto. Non tengo mai alcun mio gioiello in casa, quindi tutto ciò che era contenuto nella cassaforte erano le medaglie vinte in occasione del trionfo in Champions League e della Supercoppa e la medaglia del secondo posto di Euro 2020. Queste medaglie sono state conquistate con il Chelsea e con l’Inghilterra, un onore che non potrà mai essermi tolto con o senza le medaglie fisiche a dimostrarlo” ha scritto il calciatore.

“Tuttavia, mi rivolgo a tutti i miei fan del Chelsea e dell’Inghilterra per aiutare a identificare e denunciare questi individui di basso livello che non potranno mai stare tranquilli perché le prove contro di loro aumentano. La polizia, i miei consiglieri e il Chelsea (e molti altri) sono tutti con me poiché abbiamo solide piste su chi siano i colpevoli. Ci stiamo avvicinando a loro. Fortunatamente, nessuno era presente durante l’irruzione, ma voglio far sapere a tutti voi che sto bene e sono al sicuro. Apprezzo davvero avere a disposizione questa piattaforma per raccontarvi quanto mi è accaduto e spero che insieme possiamo catturare queste persone e fare giustizia”.