LONDRA – Con indosso un abito azzurro elettrico su cui è appuntata una delle sue famose spille tempestate di brillanti, la regina Elisabetta è apparsa nel fine settimana alla Bbc in una nuova puntata del documentario girato per raccontare il giorno della sua incoronazione avvenuta il 2 giugno 1953 a Westminster, ad appena 27 anni. La regina, non senza ironia, ha ricordato la corona pesantissima, 1,28 chili, e lo scomodo tragitto sulla carrozza d’oro per le strade di Londra. I ricordi di Elisabetta II, di quella storica ma anche faticosissima giornata, sono stati accompagnati da filmati d’epoca.

La 91enne monarca si è messa a maneggiare la sua corona come fosse un normale cappello, dopo che un inserviente in guanti bianchi l’ha collocata sul tavolo. La regina la osserva. Poi afferma che “pesa molto” e confessa di non averla vista poi così tanto dalla sua incoronazione. Per questa ragione, la sovrana confonde costantemente il fronte dal retro.

Come scrive Repubblica

“Nel documentario si ricorda che la corona può essere toccata a mani nude solo da tre persone: la regina stessa, l’Arcivescovo di Canterbury e il gioielliere che si occupa della sua manutenzione. Su Twitter gli inglesi si sono scatenati, stupiti dalla mancanza di reverenza della monarca nei confronti dell’iconico copricapo realizzato nel 1661, caratterizzato da 400 pietre preziose e semi-preziose”.

Oltre cento milioni di persone in tutto il mondo ebbero la possibilità grazie al neonato mezzo televisivo di assistere per la prima volta nella storia all’incoronazione di un sovrano. “Il collo si sarebbe spezzato se avessi guardato in basso per leggere il discorso”, ha raccontato la sovrana, parlando della corona imperiale. Tempestata di 2.868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi e centinaia di perle, tra cui quattro orecchini della regina Elisabetta I. La corona era stata realizzata per l’incoronazione di Giorgio VI nel 1937. Il suo vestito per l’incoronazione era ricamato in seta con perle e fili d’oro e d’argento e non era per nulla comodo.

“Ricordo momenti in cui non potevo muovermi affatto”, ha aggiunto la regina. Tra i momenti più faticosi della giornata, Elisabetta II ha quindi ricordato il viaggio nella carrozza d’oro, la Gold State Coach, utilizzata dalla Regina per andare da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster. Un viaggio che la sovrana ha descritto, con aplomb britannico, come “uncomfortable”.

La sovrana è salita al trono il 6 febbraio del 1952 all’età di 25 anni, in seguito alla morte del padre Giorgio VI, ma sono stati necessari 16 mesi per preparare la cerimonia.