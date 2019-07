ROMA – Alla “tenera” età di 93 anni la Regina Elisabetta non smette di stupire i suoi sudditi in quanto a vitalità. Così, guanti bianchi e pala alla mano, si è messa a piantare un albero tutta da sola. E’ successo nel giardino del Niab, l’Istituto nazionale di botanica, dove la sovrana si è recata in visita in occasione del centenario.

La cerimonia prevedeva appunto la piantagione simbolica di un nuovo albero, ma dinanzi all’offerta di farsi aiutare da un uomo, Elisabetta non ha voluto sentire ragioni e ha rifiutato: “No, no – ha detto – posso ancora piantare un albero da sola”. Poi ha imbracciato la pala e si è messa a spalare la terra come una perfetta giardiniera.

Una giardiniera pur sempre stilosa: la Regina si è presentata all’evento con un soprabito in tweed color rosa shocking e immancabile cappello abbinato. Completavano l’outfit le scarpe nere, le sue preferite, e una spilla abbinata al cappottino. Al collo tre giri di perle. Col suo piglio sempre allegro e grintoso, la Regina ha ancora una volta fatto divertire tutti.