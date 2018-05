ROMA – Il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è ospite di “Cartabianca” in onda su Rai Tre. Durante la sua entrata in studio scherza con la conduttrice: “Ho visto come trattavi Cacciari, allora chiama anche me professore”. Poi, una volta seduto, spiega meglio il suo pensiero: “Altrimenti la sua è una sudditanza culturale, psicologica e politica”.

Il video è stato diffuso da Corriere Tv e contiene contributi www.raiplay.it