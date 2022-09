Renato Zero parcheggia sulle strisce e poi cade sul marciapiede VIDEO

Renato Zero è stato vittima di una caduta a Roma. Il celebre cantante ha parcheggiato il suo suv sopra alle strisce pedonali, ha attraversato la strada e poi, mentre stava per salire il gradino del marciapiede, è caduto. E’ in via dei Quattro Venti, nel quartiere di Monteverde.

Il video di Renato Zero che cade sul marciapiede

Il video è stato girato da un cittadino che lo ha iniziato a seguire con la videocamera del telefonino già dal parcheggio, quando ha lasciato in sosta il suo Mercedes nero sopra alle strisce pedonali. “Oddio, in diretta l’ho preso”, commenta dopo la caduta chi lo sta riprendendo dall’automobile. A soccorrre il cantautore è arrivato un passante.

Anche Asia Argento commenta

Il video, in breve tempo, ha fatto il giro del web e, pubblicato nel profilo di Welcome to Favelas, sono molte le persone che hanno commentanto l’accaduto. Anche Asia Argento: “Ma poverino, c’ha le suole chiodate”. Molti i commenti ironici da parte di fan e appassionati.