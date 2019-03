PARIGI – Acceso scontro verbale fra Matteo Renzi e Marine Le Pen in diretta al talk-show francese ‘L’Emission politique’ della tv pubblica France 2.

“I francesi – ha detto Le Pen rivolta a Renzi, che era in diretta da Londra con lo studio parigino – potrebbero fare a Macron quello che gli italiani hanno fatto a lei”.

“Lei non conosce l’Italia – ha risposto l’ex leader del Pd che ha dimostrato di conoscere perfettamente il francese – è vero che ho perso, ma ho perso una volta, lei ha perso sempre. Lei è la donna in politica che ha perso di più e parla di me come di quello che è stato sconfitto. Studi le cose italiane prima di parlare”.

Renzi, un fiume in piena di parole come si dice in questi casi, ha poi sottolineato: “Salvini ha avuto il 17% dei voti, noi il 19%. La differenza è che noi non abbiamo accettato l’alleanza con il M5S e Salvini sì”.

La Le Pen ha provato a replicare ed ha ascoltato l’intervento dell’ex premier italiano con un ghigno sul viso. Renzi ha continuato a parlare ed ha elencato tutte le sconfitte della Le Pen. Poi ha detto ancora: “Il problema è che lei non ha mai fatto qualcosa di chiaro sull’Europa. Lei era favorevolissima sulla Brexit e adesso lei non comprende che qui, a Londra, c’è il caos! E’ davvero incredibile!”

Il dibattito è proseguito per circa 15 minuti e si è parlato, come era inevitabile, di immigrazione. Renzi si è detto orgoglioso di aver salvato vite umane in mare, anche se ciò gli è costato una perdita di consenso elettorale.

Fonte: Agenzia Vista/Alexander Jkahnagiev, Ansa