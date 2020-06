Napoli, ressa e assembramenti per selfie con Matteo Renzi

NAPOLI – Ressa e assembramenti a Napoli al termine della presentazione del libro di Matteo Renzi, “La mossa del cavallo”, nell’anfiteatro di Città della Scienza.

Non appena terminata la presentazione del libro dell’ex premier, in tanti si sono precipitati al centro del palco per assembrarsi in attesa di avvicinare Renzi.

I numerosi inviti a mantenere le distanze di sicurezza sono serviti a poco.

In molti erano senza mascherina, o con la stessa non indossata correttamente come si vede nel video del Corriere della Sera.

Renzi criticato per i selfie senza mascherina

Matteo Renzi era già stato criticato per non aver indossato la mascherina in precedenti eventi.

È accaduto a Forte dei Marmi. Il leader di Italia Viva si concede ai sostenitori per una foto ricordo senza usare la mascherina.

Sotto le due foto postate sui suoi canali social, sono in tanti a ricordargli che sarebbe buona prassi indossarla quando si sta a contatto ravvicinato con altre persone.

E in molti hanno ricordato come lo stesso comportamento sia stato tenuto da Matteo Salvini in altre occasioni. (fonte CORRIERE DELLA SERA)