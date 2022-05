Rimini, vigile tenta di bloccare uno scooter con un calcio: il video è virale sui social

Un vigile di Rimini ha tentato di bloccare uno scooter con un calcio, il video è diventato virale sui social nel giro di poche ore. Sull’agente indagine interna della Polizia locale.

Vigile tenta di fermare uno scooter con un calcio a Rimini, immagini virali sui social

Ci sarà un’indagine interna alla Polizia Locale di Rimini circa il comportamento di un agente che con un calcio ha tentato di fermare un ragazzino in scooter durante una presunta corsa clandestina, lo scorso primo maggio tra le vie deserte della zona artigianale.

L’azione del vigile è finita in un video postato sul web che in pochi minuti ha totalizzato migliaia di visualizzazioni. Come riportano i quotidiani riminesi, i residenti in zona, esasperati dal rumore delle moto, avevano allertato le autorità. Domenica scorsa l’intervento dei vigili ripreso poi con il telefonino.

Cosa si vede nel video con il vigile di Rimini e lo scooter

Nel video si vedono gli scooter sfrecciare a tutta velocità su un rettilineo e un vigile tentare di bloccarne uno con un calcio.

In una lettera inviata ai giornali è stata la madre dello scooterista a rendere nota la vicenda e a chiedere chiarimenti al comando della Polizia locale di Rimini.