ROMA – Una ragazza si mette in posa per un video-selfie sul lungomare di Ipanema a Rio de Janeiro (Brasile).

La donna è sorridente e soddisfatta dell’angolatura scelta e non nota un ragazzo che arriva in bici e che, in un lampo le riba lo smartphone dalle mani prima di correre via in bici.

La polizia è riuscita a ritrovare il cellulare dietro ad un recinto nel centro della città. L’assalitore di cui gli nquirenti dispongono delle immagini non è stato invece ancora rintracciato ed arrestato. E’ grazia a questo ritrovamento che è stato diffuso il video che mostra il ladro che afferra il telefono prima di scappare via. Dopo essere stato afferrato, lo smartphone inquadra per qualche istante il cielo, poi più nulla.

A differenza di quanto accaduto in questo caso, lo scorso gennaio un ladro che aveva provato a derubare una donna nel quartiere di Pechincha, a Jacarepaguá, zona ovest sempre di Rio de Janeiro, ha incontrato sulla sua strada Polyana Viana, fighter della MMA, le arti marziali miste popolarissime anche in Brasile, che lo ha picchiato a sangue rendendo il suo volto tumefatto.

Polyana ha già sostenuto due incontri per la Ufc, la sigla più importante del variegato mondo dei combattimenti dentro la gabbia, ed è stata soprannominata la “Dama di Ferro”.

Fonte: Youtube