Follia nel Regno Unito dove due infermiere sono state protagoniste di una rissa in sala mensa con tanto di mascherine abbassate.

Mentre in Regno Unito dilaga il Covid, due infermiere sono state protagoniste di una rissa vergognosa nella sala mensa di un ospedale.

Il filmato è stato ripreso dal Daily Mail e da tutti gli altri media brittanici fino a diventare virale.

Il video ha indignato tutti perché in un periodo delicato come questo sono infermieri e medici che dovrebbe dare il buon esempio.

Infatti, nei mesi del lockdown, infermieri e medici sono stati considerati giustamente degli eroi per il loro enorme impegno nella lotta al Covid.

Senza il loro eroico e prezioso operato, la malattia imperverserebbe ancora in tutto il mondo.

Ma torniamo al filmato, cosa è successo?

Due colleghe sono venute alle mani durante una pausa pranzo in sala mensa. Stando a quanto riportato dai presenti, la rissa sarebbe il risultato di una conversazione di lavoro finita male.

Le due infermiere si sono insultate pesantemente, poi sono passate praticamente subito alle mani.

Ma non è tutto, per ‘insultarsi meglio’ si sono abbassate anche le mascherine. Altro che distanziamento sociale, se le sono date di santa ragione fino a quando non sono state separate dai presenti (video YouTube).