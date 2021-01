Rissa Lukaku-Ibrahimovic VIDEO Cosa ha detto Ibrahimovic a Lukaku: la frase sui riti voodoo con la madre...

Rissa tra Lukaku e Ibrahimovic durante il derby di Coppa Italia. I video del testa contro testa tra i centravanti di Inter e Milan hanno fatto il giro del mondo. E se non ci fossero stati i compagni di squadra, chissà come sarebbe finita. In particolare, Lukaku era una furia, l’hanno dovuto fermare di peso. Mentre Ibrahimovic con la sua solita faccia strafottente continuava a provocarlo anche a distanza.

Non è stato sicuramente un bell’episodio, per chi lo ha visto in diretta. E non sapevamo ancora cosa si fossero detti i due… La Gazzetta dello Sport ha provato a ricostruire l’episodio e le frasi incriminate. Cosa ha detto Ibrahimovic a Lukaku per provocare quella reazione?

Già, perché il gigante Lukaku è in realtà un gigante buono. Non si arrabbia mai, in campo è sempre un esempio di correttezza. Ma ieri sembrava indemoniato, se avesse potuto avrebbe messo le mani al collo di Ibra così, davanti a tutti. E invece pare che lo svedese ci sia andato giù pesante, con offese alla madre (un grande classico sui campi) e allusioni ai riti voodoo. Quindi razzismo sulle origini congolesi del centravanti interista. Che in realtà è belga. E uno come Ibrahimovic, che si sente dare dello zingaro da una ventina d’anni (pur essendo svedese) dovrebbe sapere che vuol dire.

Cosa ha detto Ibrahimovic a Lukaku? La ricostruzione di Gazzetta

Come detto, la Gazzetta ha provato a ricostruire il labiale dei due giocatori. Ibrahimovic avrebbe detto a Lukaku: “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. E a quelle parole Lukaku è scattato come una molla. “Dai, andiamo dentro!”, la replica del belga.

Ancora Ibra: “Vai a chiamare tua madre e fate quei riti voodoo di m…“. E lì se non ci fossero stati i compagni sarebbe finita alle mani. Mentre le squadre tornavano negli spogliatoi per l’intervallo, Lukaku avrebbe detto: “Fuck you and your wife“. E ancora una volta Ibra non si sarebbe fatto pregare: “Parliamo di tua madre? È una p…”.

La rissa tra Lukaku e Ibrahimovic dopo un calcio di punizione

Negli ultimi minuti del primo tempo della sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan, i due attaccanti si sono scontrati in occasione di un calcio di punizione per i nerazzurri. Lukaku aveva subito fallo da Romagnoli al limite dell’area. Un testa a testa in cui alcune parole dello svedese hanno scatenato la reazione del belga interista, trattenuto a fatica dai compagni.

Una reazione veemente che ha portato anche l’arbitro Valeri a fischiare la fine del primo tempo con un minuto di anticipo. E ad ammonire i due. E al fischio di Valeri, Lukaku ha nuovamente cercato Ibrahimovic prima di rientrare negli spogliatoi, venendo fermato prima dal difensore rossonero Tomori, poi da alcuni compagni come Barella e anche dallo staff tecnico interista.

Ibrahimovic espulso per doppia ammonizione

Quel cartellino giallo si è rivelato decisivo per Ibrahimovic. Il centravanti milanista è infatti stato poi espulso nel secondo tempo proprio per doppia ammonizione.