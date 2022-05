Rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show: il VIDEO pubblicato in rete

Rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini nel corso dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show sulle reti Mediaset. Gli animi si sarebbero accesi in seguito ad una discussione sull’estromissione degli atleti russi dalle competizioni sportive internazionali.

Rissa Sgarbi-Mughini al Maurizio Costanzo Show, la ricostruzione del giornalista Parpiglia

La ricostruzione del giornalista Parpiglia. Le dichiarazioni di Parpiglia a RTL 102,5 sono riportate da iltempo.it.

“Cosa è accaduto? Mughini, in versione ultrà, al Maurizio Costanzo show mentre si parlava con Al Bano di Putin e se fosse giusto o meno eliminare gli sportivi dalle competizioni, se fosse giusto andare a cantare per Putin quando si poteva (tra l’altro non è andato solo Al Bano, sono andati tantissimi altri cantanti italiani e sportivi).

Sgarbi, allora, inizia a difendere la categoria di chi non doveva essere eliminato (gli sportivi non c’entrano niente). Mughini, a quel punto, come quando un toro vede rosso, inizia a offendere Sgarbi, che replica bloccandosi su una parola ben precisa che non ho il coraggio di ripetere.

A quel punto Mughini si alza, Sgarbi si alza e Mughini si avvicina e gli dà un destro. Dalle fotografie non si capisce. Dopo cerca di prenderlo per la gola, Sgarbi non se l’aspettava, cade a terra dietro i suoi quadri esposti…. Si vedono addirittura i calzini rossi di Sgarbi che fa un volo”.

Il video con la rissa tra Mughini e Sgarbi al Maurizio Costanzo Show, il critico d’arte viene scaraventato a terra

Riportiamo di seguito, il link con il video della rissa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte è finito a terra dopo l’aggressione dell’opinionista.