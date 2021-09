Rivarolo Canavese entra nel Guinness dei primati per la pizza più lunga del mondo VIDEO

Rivarolo Canavese entra nel Guinness dei primati per la pizza più lunga del mondo. I pizzaioli Davide Civitiello, Viviana Falciano, Alessandra Fontana, Luca Montersino, Massimiliano Simeone e Alessandro Raffi dell’Asso Pala Pizza, hanno cucinato all’Urban Center la pizza in pala più lunga del mondo. Primato mondiale certificato dai giudici e registrato oggi, 6 settembre, dall’organizzazione del World Guinness Record. La maxi pizza, lunga oltre 38 metri, è stata poi distribuita gratuitamente al pubblico del comune in provincia di Torino, intervenuto per assistere all’impresa.

Rivarolo Canavese, la pizza in pala da Guinness dei primati

Folla a Rivarolo per la pizza più lunga del mondo

Una gran folla è intervenuta per tifare durante l’uscita della pizza dal forno e per applaudire il record. Emozionato Massimiliano Simeone, la cui idea di battere il record era stata immediatamente accolta dagli altri pizzaioli, provenienti da diverse zone d’Italia, che si sono offerti di aiutarlo e sostenerlo in quest’avventura.