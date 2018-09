MILANO – Show nello show per Robbie Williams alla Milano Fashion Week in corso in questi giorni nel capoluogo lombardo. Il cantante inglese si esibito dopo la sfilata di Giorgio Armani all’aeroporto di Linate, e sul palco, con indosso un kilt plissettato tipo scozzese in paillettes nere che si abbinava alla giacca, ha sollevato proprio il gonnellino, mostrando gli slip.

Williams ha cantato Let me entertain you e anche Monsoon e Freedom, canzone dedicata a George Michael, l’amico morto nel 2016: “Io non sono omosessuale. Però, per il mio George Michael, lo sarei stato almeno un pochino. Mi manchi George”, ha detto Williams prima di interpretare il brano.

Molti i vip presenti all’esibizione, da Federica Pellegrini a Rovazzi, da J Ax ad Alessandro Cattelan, passando per Mauro Icardi con la moglie Wanda Nara.