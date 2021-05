Robert De Niro e Roger Federer, il VIDEO diventato virale per promuovere il turismo in Svizzera

Robert De Niro e Roger Federer insieme in un video diventato in poco tempo virale realizzato per promuovere il turismo in Svizzera. La coppia insolita, formata dall’attore e star di Hollywood e il campione di tennis, si è resa disponibile nel far ridere gli utenti e spingerli ad andare in vacanza tra le montagne svizzere.

Il video con Robert De Niro e Roger Federer

Nella divertente clip pubblicata su YouTube, compaiono insieme da una parte Roger Federer, 40enne tennista da 20 slam, dall’altra parte Robert De Niro, 78 anni, due volte premio Oscar. Federer cerca di convincere con una videochiamata l’attore americano a scegliere la Svizzera come location di un film. Ci sono splendidi paesaggi, montagne, sole, magnifiche Spa, villaggi adorabili, dice l’atleta. Ma Robert De Niro alla fine dice no perché il posto è troppo tranquillo per i suoi gusti. Così suggerisce di rivolgersi a Tom Hanks.