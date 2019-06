ROMA – A Radio Padania telefona Lazar da Brescia: “Sono un extracomunitario, sono offeso con la Lega perché non rispetta gli immigrati“. Risponde Roberto Poletti: “Ti posso dire una cosa? A naso mi stai sui coglioni“. A poche ore dalle polemiche nate per la nomina alla conduzione di UnoMattina dell’ex direttore di Radio Padania e biografo di Matteo Salvini, spunta sul web un video datato febbraio 2015 in cui Poletti battibecca con un extracomunitario.

Succede durante la diretta del programma “Sulla Notizia”, in onda su Radio Padania e ancora reperibile sul canale YouTube dell’emittente. “Mi stai sui coglioni perché hai un atteggiamento troppo arrogante – spiega poi Poletti – Chi si pone con un atteggiamento così arrogante indispone l’altro e ti da una brutta risposta”. (Fonte YouTube / Radio Padania).