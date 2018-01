LAS VEGAS – I robot ballano la pole dance in uno strip club. Si chiamano #R2DoubleD and #TripleCPU, sono gemelli e si esibiscono dal 9 al 13 gennaio al Consumer Electronics Show, vetrina globale della tecnologia che si svolge a Las Vegas. I due androidi ballano al Sapphire Gentleman’s Club e provengono dalla Gran Bretagna: a realizzarli è stato l’artista inglese Giles Walker.

Per averli sul palco, il locale ha pagato una cifra che non è stata resa nota. I due robot si sono esibiti insieme a delle donne vere. Come scrive Euronews

“Dietro gli androidi, tuttavia, c’è un messaggio critico nei confronti della società contemporanea. Al posto della “testa” i due hanno una telecamera di sorveglianza in quanto sono stati creati proprio per affrontare il tema del voyerismo e della sorveglianza di massa. “Quando li stavo costruendo, saltavano fuori tutte queste telecamere CCTV a Londra salivano ovunque a Londra. Allo stesso tempo c’è pure il dibattito su chi ha davvero potere, il ballerino o gli avventori. Ho giocato con tutte queste idee”, ha dichiarato l’artista di Brixton, 50 anni, ad Associated Press”.

Walker ha creato i ballerini robot, essendo mosso da una passione per la costeuzione di robot animatronici. L’anno scorso, aveva realizzato un altro progetto: si tratta de “L’Ultima Cena”, in cui 13 robot che interagivano tra loro intorno ad un tavolo accanto a Gesù. I robot bevevano, fumavano e consumavano droghe.