ROMA – Rocco Siffredi ha pubblicato una enigmatica richiesta di soccorso agli utenti italiani dei social network: "Aiuto! Fate presto. Non so quanto tempo mi resta", scrive il celebre attore e regista a luci rosse nella descrizione del video che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

L’interprete e regista di oltre duemila pellicole per adulti, nel breve filmato appare preoccupato e forse recluso in qualche misterioso e anonimo sito. Nell’appello chiama a raccolta l’arguzia italiana e illustra gli indizi per svolgere ciò che pare un enigmistico rompicapo: “Sono nei casini e ho bisogno del tuo aiuto! Ascolta attentamente: guardati in mezzo alle gambe. Se trovi un numero: dillo alla signora dei cappotti. Poi vai al bar e prendi il biscotto: capirai di essere nel posto giusto se vedrai il mio marchio. Man, fai in fretta! Non mi resta molto tempo. Grazie”

Rocco Siffredi il prossimo 12 settembre sarà a Berlino per condurre la prima edizione europea degli XBIZ Awards: premi e riconoscimenti del settore dell’intrattenimento a luci rosse che equivalgono ai Golden Globes del cinema più classico. E, oltre ad essere l’unico italiano che, durante 30 anni di carriera, ha creato termini e generi della cinematografia mondiale per adulti, è anche un’icona maschile, molto apprezzata dalla pubblicità, sia in Italia che all’estero.