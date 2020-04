ROMA – Antonio Razzi e Rocco Siffredi in diretta Instagram chiacchierano delle loro comuni origini abruzzesi e di politica.

In Abruzzo Forza Italia ha preso molti consensi. Siffredi si lascia andare quindi ad una considerazione personale: “Certo se ci candidassimo noi andrebbe benissimo, d’altra parte noi abbiamo molte similitudini con il Presidente Silvio Berlusconi”.

L’insolita coppia tocca i più svariati temi, con l’attore a luci rosse che racconta del rapporto stretto prima con la madre poi con la moglie Rosa, quest’ultma incontrata proprio dopo la morte della madre.

E’ un Rocco molto riflessivo, che racconta di avere i sensi di colpa nei confronti della moglie.

Siffredi parla poi del rapporto che la moglie ha avuto in passato con la sua professione: “Io non ho mai avuto problemi con il mio lavoro”.

“Ho sempre fatto questo lavoro al top, ma tutto quello che mi ha dato la famiglia” non ha eguali secondo Siffredi, che poi spiega che “non è facile mantenere un equilibrio e una moglie con i suoi dubbi. Una donna sposata con Rocco ha mille dubbi”.

“Lei si metteva sempre in competizione senza dirmelo. Io questo suo modo l’ho notato ed ha macinato dentro di me. Per quello ti dico non è facile”.

Razzi aggiunge: “Rocco i risultati si vedono dalla bella famiglia che hai. Noi veniamo da una mentalità abruzzese di una volta”.

Siffredi conclude: “E’ vero hai ragione. Per me la parola rispetto è più importante anche dell’amicizia” (fonte: Il Fatto Quotidiano, Instagram, YouTube).