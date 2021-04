Rocco Siffredi nel VIDEO “Kill Me”di Lialai: l’esordio dell’artista toscana in stile “Point Break”

Lialai, nome d’arte di Caterina Lalli, è una giovane cantante toscana che nel secondo singolo di esordio ha coinvolto Rocco Siffredi. Nell’intervista rilasciata a MOW, magazine lifestyle del gruppo editoriale AM Network, la venticinquenne cantante di Carrara racconta il percorso che l’ha portata dal karaoke in famiglia, al debutto del progetto musicale.

Lialai e il video “Kill Me” con Rocco Siffredi

Lialai ha raccontato: “Il secondo capitolo, ‘Kill me’, è girato dal regista Samuele Sbrighi e il risultato è un cortometraggio”. Fino alla scelta dell’interprete per la clip della seconda canzone: “Volevo che il protagonista maschile, fosse sincero e reale, come è lui”.

Rocco Siffredi con la maschera di Donald Trump

La storia di “Kill me” è una rapina in coppia, dove Siffredi è celato dalla maschera dell’ex presidente americano Donald Trump, come nel cult movie anni Novanta “Point Break”. Ma alla fine si ritrova sedotto, legato e abbandonato dall’ex complice, che fugge col bottino come una novella Eva Kant.

Lialai rivela alcuni sorprendenti dettagli, durante le riprese sul set: “Mi sembrava lui ad essere più imbarazzato di me”. E, a riguardo della scena con un appassionato bacio insieme a Rocco Siffredi, Caterina Lalli sottolinea: “Credo che sia impossibile per una donna rimanere fredda e impassibile, anche se è una scena casta e siamo entrambi vestiti”.