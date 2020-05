ROMa – I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno individuato nella notte il piccolo aereo precipitato nel Tevere nel pomeriggio di lunedì 25 maggio all’altezza di via Vitorchiano, in zona Due Ponti a Roma.

Ora si sta operando alla ricerca del passeggero, il 22enne Daniele Papa, che risulta disperso.

L’aereo biposto si è inabissato nel Tevere durante una lezione di volo. A lanciare l’allarme è stato l’Enav che ha segnalato la scomparsa del velivolo della scuola di volo UrbeAero decollato dall’aeroporto dell’Urbe.

L’istruttore Gianandrea Cito, ha 30 anni ed è pilota Ryanair da due anni. Cito ha raccontato di aver avuto il motore inchiodato e di aver scelto per questa ragione di ammarare sul Tevere.

Trasportato da un elicottero del 118, ora è ricoverato al policlinico Gemelli e non è in pericolo di vita. Le ricerche del suo allievo proseguono senza sosta nei pressi di via Vitorchiano.

Al lavoro sul posto ci sono due squadre di Vigili del Fuoco: in questo punto del fiume la visibilità è azzerrata e la corrente molto forte a causa del fango che si accumula superata la diga di Castel Giubileo.

La Scuola Urbe Aero intanto, in relazione all’incidente ha fatto sapere che “l’aereo (…) che è caduto nel Fiume Tevere a Roma era decollato dall’Aeroporto dell’Urbe alle ore 14.55, e scomparso dopo aver fatto 2 touch and go. L’allievo, ancora disperso, ha all’attivo 41 missioni di volo che per legge consentono già di volare in autonomia sotto supervisione”.

L’istruttore, Gianandrea Cito, è primo ufficiale RyanAir da due anni, nonché uno degli istruttori qualificati della Scuola Urbe Aero.

“Il velivolo, in dotazione alla Scuola Urbe Aero è un Diamond Aircraft DA20-C1 e aveva ancora poche ore di volo (circa 1.080). Scuola Urbe Aero è a disposizione della famiglia del ragazzo, dell’Ansv e delle autorità competenti per fornire ogni elemento utile all’inchiesta che è stata aperta”, conclude la nota (fonte: YouTube, Leggo, Ansa).