Roma, attivisti bloccano il Grande Raccordo Anulare: automobilisti inferociti li mandano via

Traffico in tilt giovedì 16 giugno per un blitz degli attivisti di Extinction Rebellion che, in protesta contro gas e carbone, hanno bloccato il grande raccordo anulare di Roma.

Grande raccordo anulare di Roma bloccato dalla protesta degli attivisti

I manifestanti si sono seduti in mezzo alla strada, sul grande raccordo anulare, con uno striscione tenuto tra le mani e sono stati strattonati da alcuni guidatori che cercavano di liberare il passaggio.

Tra loro c’era anche una donna che ha avvertito gli altri: “Senza usare la violenza”. E poi ha urlato rivolta agli attivisti: “Voi avete di diritto a protestare ma io ho il diritto di andare a lavorare per dare da mangiare ai miei figli”.

Gra bloccato, gli automobilisti spostano gli attivisti

Le forze dell’ordine, arrivate sul posto, hanno spostato di lato gli attivisti che manifestavano, rimossi gli striscioni e permesso agli automobilisti di ripartire.

Chi sono gli attivisti di Extinction Rebellion

Sul suo sito ufficiale, Extinction Rebellion (XR) si definisce un “movimento internazionale, dal basso, nonviolento, fondato in Inghilterra in risposta alla devastazione ecologica causata dalle attività umane, basato sui risultati scientifici. Il movimento chiama alla disobbedienza civile nonviolenta per chiedere ai governi di invertire la rotta che ci sta portando verso il disastro climatico e ecologico”.