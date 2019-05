ROMA – Un bus, a Roma, investe un pedone. E l’Atac, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici in città, avvia un’ indagine per trovare l’autista responsabile.

Il filmato è stato girato in zona Magliana, nella parte sud della Capitale. Un autobus, per motivi ancora da apputare, punta un pedone e lo investe. Le immagini sono state diffuse sul web e sono diventate rapidamente virali. Nel video si vede un bus in servizio sulla linea 786 che si dirige contro il pedone con cui, poco prima, sembra aver avuto una discussione.

A riprendere la scena è un residente dalla finestra che non trattiene lo stupore e usa parole un po’ colorite che nel video postato su Youtube da Repubblica sono state “censurate”. Atac, dopo essere stata allertata del fatto “ha immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato, che l’azienda giudica molto grave”.

Il bus è fermo in mezzo alla strada in prossimità del capolinea Reduzzi che si trova vicino a delle case popolari. L’uomo che poco dopo verrà investito sembra bloccare il transito al bus. Per qualche secondo, l’uomo che è nei pressi del bus a spasso con due cani continua a discutere con fare provocatorio. Poi procede qualche passo davanti al bus e si mette prepotentemente a sbarrare la strada.

L’autista del bus non sembra più sopportare questo atteggiamento e procede, fino ad accelerare in direzione dell’uomo che sembra essere travolto. Il bus si ferma poco dopo: non si conoscono le condizioni di salute del pedone, ma dalle immagini l’impatto con il bus sembra esserci stato eccome.

Atac, dopo la diffusione del video, ha fatto sapere che “procederà a sospendere cautelativamente l’autista responsabile, una volta individuato. L’azienda valuterà, inoltre, anche una denuncia a carico del dipendente. Nel frattempo ha provveduto a segnalare il video alle autorità competenti”.

