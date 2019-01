ROMA – Un’auto è andata a fuoco in via del Tritone causando una colonna di fumo nel centro storico di Roma. Secondo quanto si è appreso non ci sono feriti, ma un odore acre si è diffuso nel centro storico. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco. Per permettere lo spegnimento delle fiamme che si sarebbero propagate dal motore dell’auto, il traffico della strada è stato subito bloccato, anche ai pedoni, in attesa dei vigili del fuoco.

Non si segnalano feriti nell’incendio dell’auto avvenuto nel pomeriggio in via del Tritone. A quanto riferito, il conducente è riuscito a scendere dall’abitacolo prima che si propagassero le fiamme. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del Gruppo Trevi che ha momentaneamente chiuso il tratto di strada. Dalle prime informazioni, sembra si tratti di una macchina con impianto a gas.