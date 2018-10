ROMA – Questa non è una scena del Titantic ma sono le immagini di cosa ha provocato il maltempo a Roma. Passeggeri increduli e spaventati mentre erano in autobus. Si sono trovati in un mare d’ acqua profonda che ha completamente sommerso il pavimento dell’autobus. I passeggeri si sono arrampicati sui sedili della vettura per non bagnarsi. Una persona a bordo dice: ” Oh signore non ci posso credere! Stiamo dentro l’acqua! Nono non ci possiamo andare qua! E’ impressionante!”.

Moltissime strade si sono allagate a Roma in questi ultimi giorni. L’ondata di maltempo ha interessato la capitale da nord a sud con decine gli alberi abbattuti dal forte vento con grossi danni alle automobili parcheggiate nelle immediate vicinanze. Le forti piogge hanno bloccato il trasporto pubblico, dalle metropolitane alle linee dei tram e autobus. Giorni dunque di grande allarme a Roma quelli del 29 e 30 ottobre con tanto di scuole chiuse.

Sgomberata nella notte una palazzina in via Tracia, in zona San Giovanni, a causa di un albero che è finito sull’edificio. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile della Capitale e polizia locale. Non risultano feriti.