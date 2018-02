ROMA – Nuovi disagi a Roma. Ancora una volta un autobus dell’Atac, l’azienda dei trasporti del comune, ha preso fuoco. Si tratta di un autobus immatricolato da non troppi anni, in servizio sulla linea 30 Express.

L’incendio è scoppiato verso le 12 in via Marcantonio Colonna, nel cuore di Prati, a Roma, quartiere residenziale che confina con Città del Vaticano. Le fiamme sono scaturite dal vano motore, nella parte posteriore del mezzo. L’autista, accortosi di quanto stava avvenendo, dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri, con alcuni estintori ha provveduto a spegnere le fiamme.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco ma l’incendio era stato già domato. Durante le fasi di spegnimento la zona è stata chiusa al traffico e nella zona, come sempre accade in questi casi, il traffico è andato in tilt. Il Messaggero pubblica il video in esclusiva.