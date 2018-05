ROMA – Un branco di sei cinghiali si aggira sull’erba alta nel giardinetto pubblico davanti alla Tomba di Nerone nella zona nord di Roma. “Ma di chi sono?”, chiede una bambina alla mamma. Nessuno risponde [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] perché nessuno, in realtà, è proprietario di questi animali.

incuria in cui versano i luoghi ed anche alla presenza, in zona, di una grossa porzione di campagna romana che confina con i quartieri. Qualcuno dà loro anche da mangiare. A spiegarlo è Duccio Pedercini, il cittadino autore del video che mostra i cinghiali in un filmato pubblicato su In questa parte della città i cinghiali stanno diventando una consuetudine dovuta all’in cui versano i luoghi ed anche alla presenza, in zona, di una grossa porzione di campagna romana che confina con i quartieri. Qualcuno dà loro anche da mangiare. A spiegarlo è Duccio Pedercini, il cittadino autore del video che mostra i cinghiali in un filmato pubblicato su Facebook.

Aggiunge Duccio Pedercini: “Per esempio in via Panattoni, che per una parte confina col parco dell’Insugherata, i condomini sono stati costretti a scrivere dei cartelli che recitano ‘Non dare da mangiare ai cinghiali’ .

In municipio, a quanto pare, il problema non sembra esistere. A dirlo è Daniele Torquati, ex presidente democratico del municipio che spiega che la situazione, a “Roma nord sta assumendo contorni inquietanti”.