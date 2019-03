ROMA – E’ stato completamente avvolto dalle fiamme l’autobus di linea andato a fuoco la sera di giovedì 14 marzo a piazzale Clodio, nei pressi del tribunale a Roma, mentre era fermo al capolinea. Sul posto, sono intervenuti in tempi brevi i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio.

Secondo quanto si è appreso, a bordo c’era solo l’autista che stava ripartendo dal capolinea e non è rimasto ferito. Da chiarire le cause del rogo: non si escluderebbe un malfunzionamento dovuto magari ai tanti chilometri percorsi, come già accaduto molto frequentemente negli ultimi mesi.

Sul posto la polizia locale ha chiuso la piazza per motivi di sicurezza fino al termine delle operazioni. Le fiamme hanno danneggiato un veicolo in sosta poco distante.

Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma, ha intanto avviato un’indagine interna. A prendere fuoco è stato un “Jumbo”, vettura doppia che permette di trasportare molti più passeggeri.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Gruppo Prati della Polizia Locale che si trovava in servizio di vigilanza nella zona e ha provveduto a mettere area in sicurezza allertando lavicina caserma dei Vigili del fuoco.

Fonte: Facebook , Ansa