Roma, cinghiali a via Trionfale in pieno giorno tra bambini e auto: il VIDEO è virale sui social (foto Ansa)

Cinghiali che passeggiano indisturbati, in pieno giorno, a via Trionfale, a Roma. Gli animali passano, come niente fosse, tra bambini e auto. Ovviamente sono stati ripresi e postati sui social. Il video è diventato virale nel giro di pochissimi minuti.

Cinghiali a Roma, in via Trionfale: poche ore fa l’aggressione a Massimo Lopez

Anche perché questi cinghiali stanno letteralmente invadendo la città. Poche ore fa, l’attore Massimo Lopez è stato addirittura aggredito da uno di loro mentre stava buttando la spazzatura.

Poi, lo stesso Massimo Lopez, si è sfogato sui social network attraverso un video racconto: “La colpa non è dei cinghiali ma delle bestie che non risolvono questa situazione. I cinghiali sono in eccesso. Andrebbero probabilmente sterilizzati. O presto ci invaderanno. E dobbiamo stare attenti perché ci sono numerose aggressioni anche da parte dei gabbiani che ormai sembrano aquile… La colpa non è mai degli animali ma di chi non fa nulla per risolvere questi problemi”.

Cinghiali a Roma in via Trionfale, la polemica di Carlo Calenda

Sull’argomento cinghiali, si è pronunciato anche Carlo Calenda, tra i candidati alla carica di prossimo sindaco di Roma: “Non pensate che sia arrivato il momento di sedervi a un tavolo e affrontare la questione Nicola Zingaretti e Virginia Raggi?” (video YouTube).