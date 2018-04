ROMA – Ancora cinghiali in strada a Roma.

L’ultimo filmato diffuso sul web dal Messaggero, mostra due cinghiali che entrano in un condominio. E’ successo nel pomeriggio di giovedì 12 aprile, in via Colombini, zona Monte Mario Alta, alle 14.40. Qualcuno però, tra i commenti, fa notare che gli abitanti del condominio sembrano dare da mangiare al cinghiale.

La scena, specialmente in questa parte della città, ormai è molto diffusa. Soltanto una settimana fa, vicino al parco dell’Insugherata sempre a Monte Mario, due cinghiali sono stati ripresi in un’area giochi (il video a seguire). Ed anche il 20 marzo, su YouTube era stato pubblicato un video che mostra dei cinghiali all’interno di un parco pubblico (il secondo video a seguire). C’è da dire, come fa notare sempre qualcuno tra i commenti del video pubblicato dal Messaggero, che il quartiere di Monte Mario confina con ampi spazi verdi e con la campagna vera e propria.