Roma, egiziano con la spranga spacca 56 auto senza motivo in via Colli Albani VIDEO

Ha spaccato 56 auto con una spranga in via Colli Albani a Roma, zona Tuscolana. Arrestato un egiziano.

Egiziano arrestato a Roma per danneggiamento aggravato e minaccia aggravata dopo aver spaccato 56 auto con una spranga di ferro. Il 41enne è stato fermato dai militari dell’Arma dopo aver distrutto nella notte tra giovedì e venerdì le macchine in sosta in via dei Colli Albani, zona Tuscolana.

L’uomo, che si trova nella caserma dei carabinieri della stazione Tuscolana, non contento di aver danneggiato i veicoli aveva pure minacciato con una spranga di ferro i cittadini che erano intervenuti per fermarlo.

Le urla e le proteste dei residenti

Ogni 4 o 5 secondi, man mano che il soggetto va avanti nella strada, un’altra auto finisce con i cristalli in frantumi o le fiancate ammaccate. “Ahò, ma che stai a fa’!”. “Li mortacci…”. “Questo è pazzo!”. “Basta, te pijasse ‘n colpo!”, hanno urlato i residenti in strada o dai balconi. Ma lui è andato avanti come se niente fosse.

Decine le chiamate al 112: giunti in pochi minuti, i militari della stazione Tuscolana hanno trovato una lunga scia di vetri schizzati un po’ ovunque sulla carreggiata. L’uomo intanto si stava allontanando con la spranga in mano e qualcuno ha cercato di bloccarlo. Si è calmato solo davanti ai carabinieri: ha posato la sbarra a terra e senza opporre resistenza si è fatto arrestare. (Fonti Corriere della Sera e YouTube).