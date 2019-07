ROMA – Vestito come un antico senatore romano è entrato nella Fontana di Trevi, nel centro di Roma, arringando la folla di turisti ai bordi della vasca. Ha continuato a parlare per qualche minuto, finché non è stato fermato dal deciso intervento di un vigile urbano che, entrato anche lui in acqua vestito con la divisa d’ordinanza, ha afferrato l’uomo per un braccio e lo ha portato fuori dalla vasca. Lo show è costato caro al finto senatore, un uomo di Caserta di 38 anni: una multa da 550 euro e il daspo.

L’ennesimo oltraggio ad uno dei monumenti più belli di Roma è avvenuto la sera di lunedì 15 luglio intorno alle 19, ma il video è stato postato mercoledì su Twitter dalla sindaca Virginia Raggi.

Nelle intenzioni del finto senatore quella scena doveva essere un’azione dimostrativa a favore dei commercianti campani vittime della camorra. Durissimo, però, il commento di Virginia Raggi: “I nostri monumenti vanno rispettati e le storiche fontane di Roma non sono piscine – ha scritto su Twitter -. Sono comportamenti inaccettabili verso i quali non c’è alcun tipo di tolleranza: così è stato per il pittoresco senatore romano, così sarà per chiunque offenderà il patrimonio della città”. (Fonti: Twitter, YouTube)