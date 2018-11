ROMA – Al termine di un’indagine durata circa due anni, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone, tutte di Napoli, parte di una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ed altro in danno di anziani, con proventi che oscillano tra i 500 e i 10.000 euro a colpo e, in un caso accertato fino a 70.000 euro.

La presunta organizzazione sgominata dai Carabinieri, aveva esteso la sua attività criminale in ambito nazionale, in particolare tra il Lazio e la Toscana. Il modus operandi, spiegano i carabinieri si “avvaleva di un preciso copione, elaborato e collaudato da truffatori veterani e di consolidata esperienza, le vittime prescelte erano perlopiù pensionati nei confronti dei quali gli indagati hanno dimostrato particolare spietatezza e accanimento, anche quando queste manifestavano visibili precarie condizioni di salute fisica e mentale”.

Nel corso delle perquisizioni i Carabinieri hanno potuto constatare che gli appartamenti in cui vivevano gli arrestati erano molto grandi e arredati di lusso estremo che contrastava con la loro condizione ufficiale di disoccupati e nullatenenti.