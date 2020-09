Un finto medico che rapina le farmacie a Roma. Entra nel negozio con la pistola e ruba l’incasso.

Rapina in farmacia da parte di un finto medico. Un uomo alle 14 di martedì in via di Torrenova, zona Casilino a Roma è entrato nel negozio, armato di pistola. Ha rubato 200 euro. Subito dopo è fuggito in motorino con un complice.

Sul posto sono poi arrivati i poliziotti del commissariato Casilino che ora indagano sui fatti. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Ma non è finita qui. Sempre martedì, alle 19 circa, un 30enne ha invece tentato di rapinare un supermercato in via Eroi di Rodi, in zona Spinaceto, ancora una volta a Roma. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha provato a rubare tre confezioni di salmone per un totale di 30 euro, ma è stato visto dalla vigilanza che ha avvertito il 112.

Sul posto i poliziotti del commissariato Spinaceto. Alla vista degli agenti l’uomo ha reagito aggredendoli, ma è stato bloccato e arrestato.

Continua invece la caccia al rapinatore seriale di farmacie. Come si vede dalle immagini della telecamera di videosorveglianza, l’uomo indossa un camice bianco sporco. Si aggira di fronte alla farmacia e poi entra, scappando poco dopo quando ha preso i 200 euro. (Fonti Agi e YouTube).