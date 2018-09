ROMA – Un incendio scoppiato in una galleria servizi interrata alla stazione Termini a Roma, lato via Marsala, dove passano cavi elettrici, telefonici, fibra, ha portato alla momentanea chiusura della metro A [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] nel tratto San Giovanni-Ottaviano.

A quanto si apprende, il fumo sarebbe stato provocato dal rogo di una galleria interrata di sottoservizi, ovvero cavi elettrici, telefonici o simili. Il fumo si è sprigionato nella galleria della Metro A di Roma e al di fuori di un tombino. I Vigili del Fuoco sono al lavoro, assieme a squadre di Acea e di Atac. Il fumo si è propagato in galleria al passaggio dei convogli fino a che non è intervenuto lo stop.

Gli utenti sono stati costretti ad uscire in strada e salire su mezzi sostitutivi messi a disposizione con non pochi disagi. Su Twitter diverse immagini mostrano la situazione. “Mezz’ora per salire su una navetta. Autista che passa con bus mezzo vuoto e non apre” scrive Eleonora. Mirko Novelli pubblica una foto che mostra decine di passeggeri in attesa del bus a piazzale Flaminio.