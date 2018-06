ROMA – Un altro autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un’alta coltre di fumo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l’automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti.

Sul posto, nel quartiere Aurelio, sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. I pompieri hanno spento le fiamme che hanno completamente avvolto il bus, mentre l’intensa coltre di fumo ha causato non pochi disagi nella zona. Nessuna persona è fortunatamente rimasta coinvolta nell’incendio.

Piazza Pio XI si trova all’incrocio con via Gregorio VII, a due passi dal Vaticano. E sempre in zona Vaticano, intorno alle 14, su una vettura della linea 30, in seguito al bloccaggio della cinghia dell’impianto dell’aria condizionata, si è prodotto del fumo a causa dell’attrito.

A scopo precauzionale il conducente del bus ha utilizzato l’estintore di bordo. Atac, l’azienda dei trasporti capitolina, ha spiegato che anche in questo caso nessun passeggero è stato coinvolto nell’evento. Sul web la foto dell’autobus che ha preso fuoco a piazza Pio XI.