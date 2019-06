ROMA – Un video girato su Lungotevere e inviato a Blitz Quotidiano da una sua lettrice, mostra l’ennesimo scempio e l’ennesima mancanza di rispetto delle norme che regolano il gettito di rifiuti a Roma. L’uomo ripreso scarica dal furgone quelle che sembrano delle guaine o del materiale plastico, per gettarle direttamente in un cassonetto adibito alla raccolta della plastica.

Per chi non lo sapesse, non tutto il materiale plastico è riciclabile: in molti casi, le guaine e i teli, sempre che si tratti di materiale plastico e non di altro, andrebbero portati in discarica. Se trasportati da una persona munita di partita iva e che si occupa dello smaltimento rifiuti (i cosiddetti “svuota cantine” ad esempio), lo smaltimento deve essere pagato. Da qui nasce uno dei problemi diffusi a Roma e non solo negli ultimi anni: gettare i rifiuti ingombranti nei cassonetti, accanto ai cassonetti, o dove capita, in molti casi permette di non pagare lo smaltimento. Insomma, come mostra questo video, purtroppo a Roma, sotto l’aspetto dei rifiuti, vige un fai da te selvaggio e sempre più anarchico.