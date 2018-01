ROMA – Un inseguimento nel pieno centro di Roma, a Piazza Venezia, intorno al famigerato albero “Spellacchio”. Un’automobile della polizia segue a breve distanza e con le sirene accese un’auto scura che continua a girare in tondo nella rotonda della piazza.

Poi, dopo più di due minuti di inseguimento, l’auto scura svolta verso piazza del Colosseo dove viene speronata e fermata da un’altra volante. Alla guida trovano una donna sotto l’effetto di stupefacenti che sa dare una spiegazione del suo folle gesto.

La scena, ripresa da alcuni passanti, è diventata in breve tempo virale sui social network ed è stata ripresa da Repubblica Tv. La donna è stata inseguita da una volante della polizia per sei giri intorno all’ovale. In supporto degli agenti sono intervenuti senza successo anche due autisti Ncc, una macchina dei vigili urbani e un mezzo dei carabinieri.